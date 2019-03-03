"Белый Барс" с победы стартовал в четвертьфинале УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Харькове состоялся первый четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги между местным МХК "Динамо" и "Белым Барсом", информирует сайт чемпионата, передает УНН.
Первый период поединка завершился без заброшенных шайб, однако явным преимуществом все же владел "Белый Барс", перебрасывали своих харьковских оппонентов со счетом 5:1. Результативными атаки стали только во втором периоде. Белоцерковцы дважды за 15 секунд смогли прошить Тимура Мамедова и завладеть комфортным преимуществом - Артем Гребеник и Богдан Арабов отправили с пятака две фактически идентичных шайбы в ворота противника и сделали счет 0:2 на табло.
Третья двадцатиминутка полностью повторила сценарий первой - период закончился без заброшенных шайб и с явным преимуществом белоцерковской команды. "Динамовцы" так и не смогли реализовать свои моменты - 0:2.
Отметим, что в другой серии "Днепр" праздновал победу на старте над "Ледяными Волками" (7:1).
Добавим также, серии 1/4 финала проходят до двух побед одной из команды.
Напомним, в Киеве матчем местных "Ледяных Волков" и "Белого Барса" завершился 27 тур чемпионата Украины по хоккею. Хоккеисты "Белого Барса" победили в матче с "Ледяными Волками".
Как сообщал УНН, определился победитель регулярного чемпионата УХЛ.