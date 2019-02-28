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Визначився переможець регулярного чемпіонату УХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Дружківці в матчі 40-го туру чемпіонату Української хокейної ліги за перше місце в регулярному чемпіонаті зійшлися лідери турнірної таблиці "Донбас" і "Кременчук", повідомляє УНН з посиланням на УХЛ.

За підсумками першого періоду донеччани захопили лідерську позицію на табло (2:0) завдяки шайбам Коренчука і Захарова. Даного заділу "Донбасу" вистачило для того аби втримати позитивний результат – 3:2.

Таким чином "Донбас" з 98 очками посів перше місце в регулярному чемпіонаті і разом з "городянами" (93 очки, друге місце) автоматично вийшли у півфінал плей-оф УХЛ.

Зазначимо, що плей-оф поточного сезону УХЛ, а саме серія 1/4 фіналу розпочнеться 2-го березня о 14:30 матчем "Льодяних Вовків" з "Дніпром". 3-го числа 14:20 перший поєдинок свого протистояння проведуть МХК "Динамо" і "Білий Барс".

Додамо, що чвертьфінали плей-оф УХЛ пройдуть до двох перемог однієї з команд.

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