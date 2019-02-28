Определился победитель регулярного чемпионата УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Дружковке в матче 40-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги за первое место в регулярном чемпионате сошлись лидеры турнирной таблицы "Донбасс" и "Кременчуг", сообщает УНН со ссылкой на УХЛ.
По итогам первого периода дончане захватили лидирующие позиции на табло (2:0) благодаря шайбам Коренчуком и Захарова. Данного задела "Донбасса" хватило для того, чтобы удержать положительный результат - 3:2.
Таким образом "Донбасс" с 98 очками занял первое место в регулярном чемпионате и вместе с "горожанами" (93 очка, второе место) автоматически вышли в полуфинал плей-офф УХЛ.
Отметим, что плей-офф текущего сезона УХЛ, а именно серия 1/4 финала начнется 2-го марта в 14:30 матчем "Ледяных Волков" с "Днепром". 3-го числа 14:20 первый поединок своего противостояния проведут МХК "Динамо" и "Белый Барс".
Добавим, что четвертьфиналы плей-офф УХЛ пройдут до двух побед одной из команд.