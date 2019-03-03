"Білий Барс" з перемоги стартував у чвертьфіналі УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Харкові відбувся перший чвертьфінальний поєдинок плей-оф Української хокейної ліги між місцевим МХК "Динамо" і "Білим Барсом", інформує сайт чемпіонату, передає УНН.
Перший період поєдинку завершився без закинутих шайб, проте явною перевагою все ж володів "Білий Барс", перекидали своїх харківських опонентів з рахунком 5:1. Результативними атаки стали тільки в другому періоді. Білоцерківці двічі за 15 секунд змогли прошити Тимура Мамедова і заволодіти комфортною перевагою - Артем Гребеник і Богдан Арабов відправили з п'ятака дві фактично ідентичних шайби в ворота противника і зробили рахунок 0:2 на табло.
Третя двадцятихвилинка повністю повторила сценарій першої - період закінчився без закинутих шайб і з явною перевагою білоцерківської команди. "Динамівці" так і не змогли реалізувати свої моменти – 0:2.
Зауважимо, що в іншій серії "Дніпро" святкував перемогу на старті над "Крижаними Вовками" (7:1).
Додамо також, серії 1/4 фіналу проходять до двох перемог однієї з команди.
Нагадаємо, у Києві матчем місцевих "Льодяних Вовків" і "Білого Барса" завершився 27 тур чемпіонату України з хокею. Хокеїсти "Білого Барсу" перемогли у матчі з "Крижаними Вовками".
Як повідомляв УНН, визначився переможець регулярного чемпіонату УХЛ.