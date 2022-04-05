Били из минометов, ствольной артиллерии, применяли авиацию: за минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области

Цитата

"За прошедшие сутки, 4 апреля, полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Русские били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию. Они открывали огонь по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной, Попасной, Горскому, Золотому, Новодружеске. В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Как и спасатели, полицейские Луганщины в самые трудные времена работают в усиленном режиме, документируя факты вражеских военных преступлений, выявляя мародеров, патрулируя улицы, отметил председатель ОВА.

Кроме того, по его словам, стражи порядка помогают доставлять гуманитарные грузы наиболее уязвимым слоям населения и в отдаленные бомбоубежища, также вывозят оттуда людей для эвакуации.

Кстати, вчера во время эвакуации из Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна - был поврежден один автобус, люди ранений не получили, резюмировал Гайдай.