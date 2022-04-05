Били з мінометів, ствольної артилерії, застосовували авіацію: за минулу добу росіяни 51 раз обстріляли житлові квартали Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. За минулу добу росіяни 51 раз обстріляли житлові квартали Луганщини. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію. Вони відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Попасній, Гірському, Золотому, Новодружеську. Внаслідок обстрілів також пошкоджені декілька об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", - написав Гайдай у Telegram.
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Як і рятувальники, поліцейські Луганщини в найскрутніші часи працюють в посиленому режимі, документуючи факти ворожих військових злочинів, виявляючи мародерів, патрулюючи вулиці, зазначив голова ОВА.
Крім того, за його словами, правоохоронці допомагають доставляти гуманітарні вантажі найбільш уразливим верствам населення та до віддалених бомбосховищ, також вивозять звідти людей для евакуації.
До речі, вчора під час евакуації з Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл у Новодружеську потрапила евакуаційна колона – було пошкоджено один автобус, люди поранень не зазнали, резюмував Гайдай.