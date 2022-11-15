Били и пытали током: освобожденные из российского плена женщины рассказали ООН об условиях содержания в СИЗО

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Сообщается, что УВКПЧ опросили 20 женщин-военнопленных после их освобождения из мест интернирования в заведениях вблизи Еленовки и в Донецке и в российской федерации.

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«Несколько женщин в следственных изоляторах в россии и в Донецкой области рассказали УВКПЧ, что на допросах их избивали, пытали током и угрожали сексуальным насилием. Более того, некоторые женщины-военнопленные были вынуждены раздеваться и перебегать голыми из одной комнаты в другую, чтобы принять душ или при "процедуре приема", в присутствии охранников мужского пола. Этих женщин часто заставляли ходить по коридорам в неудобном положении, наклоняясь почти книзу, а охранники при этом били их дубинками», - говорится в заявлении, обнародованном представительством ООН в Украине.

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Также сообщается, что в колонии возле Еленовки женщины-военнопленные не подвергались физическому насилию.

«Впрочем, они постоянно испытывали психологические мучения, когда слышали крики мужчин-военнопленных, которых пытали или подвергали жестокому обращению в соседних камерах. Такие эпизоды пыток продолжались часами в любое время суток. Одна военнопленная сказала УВКПЧ: «Я до сих пор не выдерживаю звука клейкой ленты. Охранники использовали ее, чтобы обездвижить своих жертв и начать их пытать», - говорится в отчете.

Женщины также страдали от ужасающих условий содержания. Их держали в переполненных камерах, а прогулки за пределами камер разрешались в редких случаях. До 30 человек могли содержаться в шестиместной камере. Им не хватало постельного белья и предметов гигиены, а также страдали от постоянных проблем с пищеварением и чрезвычайной потери веса из-за плохого качества и малого количества пищи и воды.