Били и пытали током: освобожденные из российского плена женщины рассказали ООН об условиях содержания в СИЗО

ukru
19:57 • 37239 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 62605 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 91127 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130441 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133700 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110677 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104598 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91200 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111113 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136395 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 93828 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 24593 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 39098 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 34247 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 21184 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230436 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260904 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198730 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204046 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239341 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 37239 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96492 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117405 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119867 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127309 просмотра
Актуальное
Били и пытали током: освобожденные из российского плена женщины рассказали ООН об условиях содержания в СИЗО

Били и пытали током: освобожденные из российского плена женщины рассказали ООН об условиях содержания в СИЗО

Киев • УНН

 • 325502 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Несколько женщин-военнопленных в следственных изоляторах в рф и Донецкой области рассказали, что на допросах их избивали, пытали током и угрожали сексуальным насилием. В колонии возле Еленовки женщины не подвергались физическому насилию, однако постоянно подвергались психологическим мучениям. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), распространенном представительством ООН в Украине, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что УВКПЧ опросили 20 женщин-военнопленных после их освобождения из мест интернирования в заведениях вблизи Еленовки и в Донецке и в российской федерации.

Цитата

«Несколько женщин в следственных изоляторах в россии и в Донецкой области рассказали УВКПЧ, что на допросах их избивали, пытали током и угрожали сексуальным насилием. Более того, некоторые женщины-военнопленные были вынуждены раздеваться и перебегать голыми из одной комнаты в другую, чтобы принять душ или при "процедуре приема", в присутствии охранников мужского пола. Этих женщин часто заставляли ходить по коридорам в неудобном положении, наклоняясь почти книзу, а охранники при этом били их дубинками», - говорится в заявлении, обнародованном представительством ООН в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Практики пыток со стороны россии и нарушения представителей Украины: ООН вышла с отчетом об обращении с военнопленными

Также сообщается, что в колонии возле Еленовки женщины-военнопленные не подвергались физическому насилию.

«Впрочем, они постоянно испытывали психологические мучения, когда слышали крики мужчин-военнопленных, которых пытали или подвергали жестокому обращению в соседних камерах. Такие эпизоды пыток продолжались часами в любое время суток. Одна военнопленная сказала УВКПЧ: «Я до сих пор не выдерживаю звука клейкой ленты. Охранники использовали ее, чтобы обездвижить своих жертв и начать их пытать», - говорится в отчете.

Женщины также страдали от ужасающих условий содержания. Их держали в переполненных камерах, а прогулки за пределами камер разрешались в редких случаях. До 30 человек могли содержаться в шестиместной камере. Им не хватало постельного белья и предметов гигиены, а также страдали от постоянных проблем с пищеварением и чрезвычайной потери веса из-за плохого качества и малого количества пищи и воды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы