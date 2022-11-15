Били та катували струмом: звільнені з російського полону жінки розповіли ООН про умови тримання в СІЗО

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Повідомляється, що УВКПЛ опитало 20 жінок-військовополонених після їх звільнення з місць інтернування у закладах поблизу Оленівки та у Донецьку, та у російській федерації.

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«Декілька жінок в слідчих ізоляторах у рф і в Донецькій області розповіли УВКПЛ, що на допитах їх били, катували струмом і погрожували сексуальним насильством. Більш того, деякі жінки-військовополонені були змушені роздягатися і перебігати голими з однієї кімнати в іншу, щоб прийняти душ або при «процедурі прийому», у присутності охоронців чоловічої статті. Цих жінок часто змушували ходити коридорами в незручному положенні, нахиляючись майже додолу, а охоронці при цьому били їх кийками», - йдеться у заяві, оприлюдненій представництвом ООН в Україні.

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Також повідомляється, що в колонії біля Оленівки жінки-військовополонені не зазнавали фізичного насильства.

«Втім, вони постійно зазнавали психологічних мучень, коли чули крики чоловіків-військовополонених, яких катували або піддавали жорстокому поводженню в сусідніх камерах. Такі епізоди катувань тривали годинами в будь-який час доби. Одна військовополонена сказала УВКПЛ: «Я досі не витримую звуку клейкої стрічки. Охоронці використовували її, щоб знерухомити своїх жертв і почати їх катувати», - йдеться у звіті.

Жінки також страждали від жахливих умов утримання. Їх тримали в переповнених камерах, а прогулянки за межами камер дозволялись в рідкісних випадках. До 30 осіб могли утримуватись у шестимісній камері. Їм бракувало постільної білизни та предметів гігієни, а також вони страждали від постійних проблем з травленням та надзвичайної втрати ваги через погану якість та малу кількість їжі та води.