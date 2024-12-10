Бил трубой и электротоком: кадыровец, который пытал беззащитную женщину на Луганщине, получил заочное подозрение
Киев • УНН
Боевик росгвардии Магомед Уздорбиев пытал женщину-старосту электротоком и трубой в захваченной гимназии на Луганщине. СБУ сообщила ему о подозрении в военных преступлениях.
Боевик спецотряда быстрого реагирования росгвардии "Ахмат" Магомед Уздорбиев пытал женщину на Луганщине, используя электроток и металлопластиковую трубу. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в совершении военного преступления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
СБУ установила, что Уздорбиев вместе со своими сообщниками участвовал в захвате поселка Макеевка в начале полномасштабного вторжения. А также он причастен к пыткам мирных жителей.
12 апреля 2022 года, после того как оккупанты нашли Патриотические фото на компьютере местной старосты, они похитили женщину и перевезли ее в пыточную, обустроенную в захваченной гимназии. Там Уздорбиев вместе с другими "кадыровцами" пытал жертву электротоком и металлопластиковой трубой, а также требовал от нее информацию об украинских военных и местах хранения украинских флагов. После нескольких часов пыток женщина была отпущена с угрозой убийства, но ей удалось сбежать на подконтрольную Украине территорию, не предоставив врагу никакой информации.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила тяжкие телесные повреждения, полученные потерпевшей. СБУ сообщила Уздорбиеву о подозрении за нарушение законов войны и жестокое обращение с гражданскими. Продолжается расследование.
Напомним
Совет принял два законопроекта об осуществлении Римского статута. Документы вводят уголовную ответственность за геноцид, преступления против человечности и агрессию.