Библиотечного вора-беглеца задержали в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Избегая наказания, осужденный скрылся с Арциза в Одессу где его задержали. Об этом сообщили УНН в Арцизском отделе полиции в Одесской области.
В полиции сообщили, что вместо выполнения решения суда вынесенного мужчине за совершение кражи из местной библиотеки, он поехал в областной центр и подрабатывал там дворником.
“Приговором суда правонарушителю определено исполнение наказания в виде общественных работ, для назначения которых он должен был прибыть в соответствующее государственное заведения. Но осужденный покинул город Арциз”, — сообщили в полиции.
Во время проведения профилактических мероприятий “Розыск” работники полиции установили местонахождение злоумышленника. Сообщается, что он направлен в службу пробации с целью исполнения решения суда.
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