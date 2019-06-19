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Библиотечного вора-беглеца задержали в Одессе

Киев • УНН

 • 9278 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Избегая наказания, осужденный скрылся с Арциза в Одессу где его задержали. Об этом сообщили УНН в Арцизском отделе полиции в Одесской области.

Библиотечного вора-беглеца задержали в Одессе

В полиции сообщили, что вместо выполнения решения суда вынесенного мужчине за совершение кражи из местной библиотеки, он поехал в областной центр и подрабатывал там дворником.

“Приговором суда правонарушителю определено исполнение наказания в виде общественных работ, для назначения которых он должен был прибыть в соответствующее государственное заведения. Но осужденный покинул город Арциз”, — сообщили в полиции.

Во время проведения профилактических мероприятий “Розыск” работники полиции установили местонахождение злоумышленника. Сообщается, что он направлен в службу пробации с целью исполнения решения суда.

Напомним, в России машинист похитил тепловоз, чтобы слить топливо.

Украинские Национальные Новости

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