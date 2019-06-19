Бібліотечного крадія-втікача затримали в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уникаючи покарання, засуджений втік з Арцизу до Одеси де його затримали. Про це УНН повідомили у Арцизькому відділі поліції в Одеській області.
У поліції повідомили, що замість виконання рішення суду винесеного чоловіку за скоєння крадіжки з місцевої бібліотеки, він поїхав до обласного центру та підробляв там двірником.
“Вироком суду правопорушнику визначено виконання покарання у вигляді громадських робіт, для призначення яких він мав прибути до відповідного державного закладу. Але засуджений залишив місто Арциз”, — повідомили у поліції.
Під час проведення профілактичних заходів “Розшук” працівники поліції встановили місцезнаходження зловмисника. Повідомляється, що його направлено до служби пробації з метою виконання рішення суду.
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