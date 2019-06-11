У Росії машиніст викрав тепловоз, щоб злити паливо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Суд в Хабаровську засудив машиніста локомотива до трьох років шести місяців позбавлення волі умовно за розкрадання 500 літрів дизельного палива з тепловозу, а також викрадення потягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У вівторок така інформація була опублікована прес-службою Далекосхідної транспортної прокуратури РФ.
"Не маючи повноважень на управління і переміщення залізничного рухомого складу, проник в кабіну локомотива і перегнав його на інший шлях, пізніше злив з його баків 400 літрів нафтопродуктів. Через кілька днів він повернувся на місце злочину і відкрито викрав ще 100 літрів дизельного палива. Суд призначив винному покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном 3 роки", - йдеться в повідомленні.
Злочин було скоєно в березні 2018 року в депо селища Новий Ургал. Машиніста визнали винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 211 КК РФ ("Викрадення залізничного рухомого складу"), ч. 1 ст. 158 КК РФ ("Крадіжка"), ч. 1 ст. 161 КК РФ ("Грабіж").
Нагадаємо, минулого року охорона залізниці попередила 1355 крадіжок залізничного майна.