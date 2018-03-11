Биатлонистка Журавок стала призером Кубка IBU в России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Журавок с четырьмя нулями на огневых рубежах стала серебряным призером индивидуальной гонки седьмого этапа Кубка IBU, что происходит в Увате (Россия), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Проведя близкий к идеальному старт, Журавок показала свой лучший результат в карьере в гонках Кубка IBU, отстав на 27,5 с от россиянки Ирины Услугинои (1). Тройку лучших замкнула еще одна хозяйка турнира Павлова (1) +1:08,2 мин.
До последнего огневого рубежа на очень высокий результат, включая подиум, претендовала и наша Ольга Абрамова. Но на 19-м выстреле у спортсменки случилась заминка, она начала пережидать порыв ветра, и в итоге — две минуты штрафа (а всего — три), отвергли Украинские биатлонистки на тринадцатом месте.
Еще в двух украинок стрельба совсем не задалась: Яна Бондарь и Надежда Белкина заработали по шесть минут штрафа и финишировали 28-й и 35-й соответственно.
Примечательно, что в общем зачете Кубка IBU серебряный успех поднял Юлию Журавок на седьмую строчку, Ольга Абрамова удерживает место в десятке сильнейших.