Біатлоністка Журавок стала призеркою Кубку IBU в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Журавок з чотирма нулями на вогневих рубежах стала срібним призером індивідуальної гонки сьомого етапу Кубка IBU, що відбувається в Уваті (Росія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Провівши близький до ідеального старт, Журавок показала свій кращий результат в кар’єрі в гонках Кубка IBU, відставши на 27,5 с від росіянки Ірини Услугіної (1). Трійку кращих замкнула ще одна господарка турніру Павлова (1) +1:08,2 хв.
До останнього вогневого рубежу на дуже високий результат, включаючи подіум, претендувала і наша Ольга Абрамова. Але на 19-му пострілі у спортсменки трапилася заминка, вона почала перечікувати порив вітру, і в підсумку — ще дві хвилини штрафу (а всього — три), відкинули українську біатлоністку на 13-е місце.
Ще у двох українок стрілянина зовсім не найліпшим чином: Яна Бондар та Надія Бєлкіна заробили по шість хвилин штрафу і фінішували 28-ю і 35-ю відповідно.
Примітно, що у загальному заліку Кубка IBU срібний успіх підняв Юлію Журавок на сьомий рядок, Ольга Абрамова утримує місце в десятці найсильніших.