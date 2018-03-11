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Біатлоністка Журавок стала призеркою Кубку IBU в Росії

Біатлоністка Журавок стала призеркою Кубку IBU в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Журавок з чотирма нулями на вогневих рубежах стала срібним призером індивідуальної гонки сьомого етапу Кубка IBU, що відбувається в Уваті (Росія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Провівши близький до ідеального старт, Журавок показала свій кращий результат в кар’єрі в гонках Кубка IBU, відставши на 27,5 с від росіянки Ірини Услугіної (1). Трійку кращих замкнула ще одна господарка турніру Павлова (1) +1:08,2 хв.

До останнього вогневого рубежу на дуже високий результат, включаючи подіум, претендувала і наша Ольга Абрамова. Але на 19-му пострілі у спортсменки трапилася заминка, вона почала перечікувати порив вітру, і в підсумку — ще дві хвилини штрафу (а всього — три), відкинули українську біатлоністку на 13-е місце.

Ще у двох українок стрілянина зовсім не найліпшим чином: Яна Бондар та Надія Бєлкіна заробили по шість хвилин штрафу і фінішували 28-ю і 35-ю відповідно.

Примітно, що у загальному заліку Кубка IBU срібний успіх підняв Юлію Журавок на сьомий рядок, Ольга Абрамова утримує місце в десятці найсильніших.

Українські Національні Новини

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