Биатлонистка И.Варвинец стала лучшим снайпером Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинская биатлонистка Ирина Варвинец стала лучшим снайпером Кубка мира сезона 2016/17, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
И.Варвинец допустила лишь 24 промах из 293 выстрелов - 91,8 процента точности. У ближайшей конкурентки белоруски Надежды Скардиной показатель в 90,7 процентов.
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Несмотря на такую показательную стрельбу И.Варвинец завершила сезон лишь 40-й в общем зачете, ведь имела 13,2 секунды отставания ходом на каждом километре гонки от лидера сезона по скорости Кайсы Макаряйнен из Финляндии.
Примечательно, что качественную стрельбу украинка демонстрировала в эстафетных гонках - три незакрытых мишени при 73 выстрелах.
Что касается других представительниц Украины, то на 15 месте расположилась Юлия Журавок (87,4 процента), Елена Пидгрушная - 26 (86,1), Ольга Абрамова - 35 (84,3), Юлия Джима - 36 (84,1).
Отметим, что у мужчин лучший результат среди украинцев имеет Артем Прима - 19 (86).
Добавим также, у мужчин первое место в меткости занял француз Мартен Фуркад - 90,7 процента.