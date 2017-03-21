Біатлоністка І.Варвинець стала найкращим снайпером Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Українська біатлоністка Ірина Варвинець стала найкращим снайпером Кубка світу сезону 2016/17, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
І.Варвинець допустила лише 24 промахи з 293 пострілів – 91,8 відсотки влучності. У найближчої конкурентки білоруски Надії Скардіно показник в 90,7 відсотків.
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Попри таку показову стрільбу І.Варвинець завершила сезон лише 40-ю в загальному заліку, адже мала 13,2 секунди відставання ходом на кожному кілометрі перегонів від лідера сезону за швидкістю Кайсою Макаряйнен з Фінляндії.
Примітно, що найякіснішу стрільбу українка демонструвала в естафетних гонках - три незакритих мішені при 73 пострілах.
Щодо інших представниць України, то на 15 місці розташувалася Юлія Журавок (87,4 відсотки), Олена Пігрушна – 26 (86,1), Ольга Абрамова – 35 (84,3), Юлія Джима – 36 (84,1).
Відзначимо, що у чоловіків кращий результат серед українців має Артем Прима – 19 (86).
Додамо також, у чоловіків перше місце влучності посів француз Мартен Фуркад – 90,7 відсотки.