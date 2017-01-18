Биатлонистка И.Варвинец пропустит завтрашнюю гонку на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В итальянском городе Антхольц состоится индивидуальная гонка у женщин в рамках шестого этапа Кубка мира. Сборная Украины определилась с составом, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому ее заменит именно капитан женской сборной.
Состав и стартовые номера украинок:
17 - О.Пидгрушная
21 - Юлия Журавок
36 - Юлия Джима
43 - Анастасия Меркушина
77 - Валя Семеренко
87 - Яна Бондарь.
Отметим, что в других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка).
Напомним, что по результатам этой гонки 5 спортсменок не из ТОП-25 общего зачета отберут в масс-старт.