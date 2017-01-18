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Биатлонистка И.Варвинец пропустит завтрашнюю гонку на этапе Кубка мира

Биатлонистка И.Варвинец пропустит завтрашнюю гонку на этапе Кубка мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. В итальянском городе Антхольц состоится индивидуальная гонка у женщин в рамках шестого этапа Кубка мира. Сборная Украины определилась с составом, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому ее заменит именно капитан женской сборной.

Состав и стартовые номера украинок:
17 - О.Пидгрушная 
21 - Юлия Журавок
36 - Юлия Джима
43 - Анастасия Меркушина
77 - Валя Семеренко
87 - Яна Бондарь.

Отметим, что в других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка).

Напомним, что по результатам этой гонки 5 спортсменок не из ТОП-25 общего зачета отберут в масс-старт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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