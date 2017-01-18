Биатлонистка И.Варвинец пропустит завтрашнюю гонку на этапе Кубка мира

Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому ее заменит именно капитан женской сборной.

Состав и стартовые номера украинок:

17 - О.Пидгрушная

21 - Юлия Журавок

36 - Юлия Джима

43 - Анастасия Меркушина

77 - Валя Семеренко

87 - Яна Бондарь.

Отметим, что в других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка).

Напомним, что по результатам этой гонки 5 спортсменок не из ТОП-25 общего зачета отберут в масс-старт.