Біатлоністка І.Варвинець пропустить завтрашню гонку на етапі Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В італійському місті Антхольц відбудеться індивідуальна гонка у жінок в рамках шостого етапу Кубка світу. Збірна України визначилась із складом, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Спочатку планувалося, що Олена Підгрушна пропустить цю гонку і буде готуватися до чемпіонату світу. Але в останній момент захворіла Ірина Варвинець, тому її замінить саме капітан жіночої збірної.
Склад і стартові номери українок:
17 – О.Підгрушна
21 – Юлія Журавок
36 – Юлі Джима
43 – Анастасія Меркушина
77 – Валя Семеренко
87 – Яна Бондарь.
Відзначимо, що в інших збірних також відбулися зміни. У гонці не виступлять Міріам Гесснер (погані результати), Франциска Пройсс (хвороба), Тіріл Екхоф (підготовка).
Нагадаємо, що за результатами цієї гонки 5 спортсменок не з ТОП-25 загального заліку відберуть в мас-старт.