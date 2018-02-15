Биатлонистка Джима замкнула топ-20 индивидуальной гонки на ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Индивидуальной гонкой среди женщин стартовала сегодняшняя олимпийская биатлонная программа в Пхенчхане, передает корреспондент УНН.
Лучшей из украинок стала Юлия Джима. С двумя промахами она заняла 20 место (+3:26,7 мин). Валентина Семеренко, у которой после трех огневых рубежей не было промахов, в заключительной стрельбе не закрыла один габарит - 25 место (+3:46,7 мин).
Зато другие представительницы Украины имели более значительные проблемы при стрельбе. Вита Семеренко с пятью не закрытыми мишенями финишировала 63-й, а Анастасия Меркушина с 6 минутами штрафа заняла 70 место.
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Олимпийской чемпионкой стала шведка Ханна Оеберг (0) 41: 07,2 мин. Серебряную награду завоевала словачка Анастасия Кузьмина (2) +24,7 с. Двукратная олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане немка Лаура Дальмайер получила бронзовую медаль (1) +41,2 с.
Добавим, что в 13:00 начнется индивидуальная мужская гонка.