Біатлоністка Джима замкнула топ-20 індивідуальної гонки ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Індивідуальною гонкою серед жінок стартувала сьогоднішня олімпійська біатлонна програма у Пхьончхані, передає кореспондент УНН.
Кращою з українок стала Юлія Джима. З двома промахами вона посіла 20 сходинку (+3:26,7 хв). Валентина Семеренко, яка після трьох вогневих рубежів не мала промахів, у заключній стрільбі не закрила один габарит - 25 місце (+3:46,7 хв).
Натомість інші представниці України мали більш значні проблеми при стрільбі. Віта Семеренко із п'ятьма не закритими мішенями фінішувала 63-ю, а Анастасія Меркушина з 6 хвилинами штрафу посіла 70- місце.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді на 15 лютого
Олімпійською чемпіонкою стала шведка Ханна Оеберг (0) 41:07,2 хв. Срібну нагороду завоювала словачка Анастасія Кузьміна (2) +24,7 с. Двократна олімпійська чемпіонка Ігор у Пхьончхані німкеня Лаура Дальмаєр здобула бронзову медаль (1) +41,2 с.
Додамо, що о 13:00 розпочнеться індивідуальна чоловіча гонка.