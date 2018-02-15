Біатлоністка Джима замкнула топ-20 індивідуальної гонки ОІ-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Індивідуальною гонкою серед жінок стартувала сьогоднішня олімпійська біатлонна програма у Пхьончхані, передає кореспондент УНН.

Кращою з українок стала Юлія Джима. З двома промахами вона посіла 20 сходинку (+3:26,7 хв). Валентина Семеренко, яка після трьох вогневих рубежів не мала промахів, у заключній стрільбі не закрила один габарит - 25 місце (+3:46,7 хв).

Натомість інші представниці України мали більш значні проблеми при стрільбі. Віта Семеренко із п'ятьма не закритими мішенями фінішувала 63-ю, а Анастасія Меркушина з 6 хвилинами штрафу посіла 70- місце.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді на 15 лютого

Олімпійською чемпіонкою стала шведка Ханна Оеберг (0) 41:07,2 хв. Срібну нагороду завоювала словачка Анастасія Кузьміна (2) +24,7 с. Двократна олімпійська чемпіонка Ігор у Пхьончхані німкеня Лаура Дальмаєр здобула бронзову медаль (1) +41,2 с.

Додамо, що о 13:00 розпочнеться індивідуальна чоловіча гонка.

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