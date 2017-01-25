Биатлонистка А.Меркушина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы

Украинка Анастасия Меркушина (0 + 1 + 0 + 0) продемонстрировала "бронзовое", третье время с отставанием от победительницы россиянки Ирины Старых на 1:05,0 мин. Серебряная награда на счету другой россиянки Светланы Слепцовой.

Наша соотечественница Юлия Журавок заняла 11-ю строчку (0 + 0 + 0 + 1), а Яна Бондарь стала 14-й (1 + 2 + 0 + 1).

Стоит отметить, что завтра на чемпионате Европы состоятся мужской и женский спринты.

Как сообщал УНН, украинские биатлонисты не попали в топ-20 в мужской гонке на ЧЕ.