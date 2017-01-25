Біатлоністка А.Меркушина виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На біатлонній трасі в Душники-Здруй (Польща) відбулася індивідуальна жіноча гонка в рамках чемпіонату Європи, де українка Анастасія Меркушина виборола бронзову медаль, повідомляє кореспондент УНН.
Українка Анастасія Меркушина (0+1+0+0) продемонструвала "бронзовий", третій час з відставання від переможниці росіянки Ірини Старих в 1:05,0 хв. Срібна нагорода на рахунку іншої росіянки Світлани Слєпцової.
Наша співвітчизниця Юлія Журавок посіла 11-й рядок (0+0+0+1), а Яна Бондар стала 14-ю (1+2+0+1).
Варто відзначити, що завтра на чемпіонаті Європи відбудеться чоловічий та жіночий спринти.
Як повідомляв УНН, українські біатлоністи не потрапили до топ-20 в чоловічій гонці на ЧЄ.