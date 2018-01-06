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Биатлонист Подручный попал в цветочную церемонию на этапе Кубка мира

Киев • УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Двое украинцев выступили в мужской гонке преследования четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлона.

Биатлонист Подручный попал в цветочную церемонию на этапе Кубка мира

Наш Дмитрий Подручный сумел улучшить стартовую 10-ю позицию и финишировал 5-м, попав в цветочную церемонию (попадают лучшие 6-ро). Биатлонист лишь на втором огневом рубеже не закрыл одну мишень и уступил победителю французу Мартен Фуркад 1:16,2 минутами. Зато Артем Прима начал неудачно, допустив три промаха из 5-ти попыток — 25 место +3: 11,4 мин.

В тройку призеров ворвались норвежцы — Йоханнес Бё (3) 6,3 с и Тарьей Бё (0) +30,9 с.

Примечательно, что Фуркад получил уже 67-ю победу в гонке Кубка мира за карьеру. Кроме того француз 12-й подиум подряд, что стало повторением высшего достижения в мировом биатлоне.

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Заметим, что в общем зачете Подручный поднялся на 27-ю строчку.

Добавим также, завтра на болельщиков ждет два эстафетных гонки.

Как ранее сообщало УНН, в немецком Оберхофе состоялся мужской спринт четвертого этапа Кубка мира по биатлону . Лучшую стрельбу среди украинском продемонстрировал Дмитрий Подручный, не закрыл лишь одну мишень при стрельбе лежа. Наш спортсмен уступил 56,3 секунды на финише победителю французу Мартен Фуркад (0).

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