Біатлоніст Підручний потрапив в квіткову церемонію на етапі Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Двоє українців виступили у чоловічій гонці переслідування четвертого етапу Кубку світу з біатлону, що проходить в німецькому Обергофі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародного союзу біатлону.
Наш Дмитро Підручний зумів покращити стартову 10-ту позицію і фінішував 5-м, потрапивши в квіткову церемонію (потрапляють кращі 6-ро). Біатлоніст лише на другому вогневому рубежі не закрив одну мішень і поступився переможцю французу Мартену Фуркаду 1:16,2 хвилинами. Натомість Артем Прима розпочав невдало, припустившись трьох промахів із 5-ти спроб — 25 місце +3:11,4 хв.
До трійки призерів увірвалися норвежці — Йоханнес Бьо (3) +6,3 с і Тарьей Бьо (0) +30,9 с.
Примітно, що Фуркад отримав вже 67-му перемогу в гонці Кубку світу за кар’єру. Окрім того француз має 12-й подіум підряд, що стало повторенням вищого досягнення в світовому біатлоні.
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Зауважимо, що у загальному заліку Підручний піднявся на 27-ту сходинку.
Додамо також, завтра на уболівальників чекає два естафетних перегони.
Як раніше повідомляло УНН, у німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт четвертого етапу Кубку світу з біатлону. Найкращу стрільбу серед українців продемонстрував Дмитро Підручний, який не закрив лише одну мішень при стрільбі лежачи. Наш спортсмен поступився 56,3 секундами на фініші переможцю французу Мартену Фуркаду (0).