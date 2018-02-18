Биатлонист Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В южнокорейском Пхенчхане в рамках Олимпиады состоялись соревнования по масс-старта в биатлоне, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
За золотую награду дисциплины шла отчаянная борьба на финише между французом Мартеном Фуркадом и Симоном Шемппом. Имя победителя было определено только с помощью фотофиниша. Им стал француз (2 промаха), немец выиграл “серебро” (1).
В борьбе за “бронзу” первым к финишу добрался норвежец Эмиль Эгле Свендсен (2) +11,2 с.
Примечательно, что украинцы в данных гонках участия не принимали.
Добавим также, для Фуркада выигранное “золото” стало вторым на Играх в Пхенчхан и четвертым в карьере.