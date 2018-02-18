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Біатлоніст Фуркад став чотирикратним олімпійським чемпіоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані в рамках Олімпіади відбулися змагання з мас-старту в біатлоні, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

За золоту нагороду дисципліни точилася відчайдушна боротьба на фініші між французом Мартеном Фуркадом і Сімоном Шемппом. Ім’я переможця було визначено тільки за допомогою фотофінішу. Ним став француз (2 промахи), німець виграв “срібло” (1).

У боротьбі за “бронзу” першим до фінішу дібрався норвежець Еміль Егле Свендсен (2) +11,2 с.

Примітно, що українці в даних перегонах участі не приймали.

Додамо також, для Фуркада вигране “золото” стало другим на Іграх у Пхьончхані і четвертим в кар’єрі.

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