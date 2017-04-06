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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41289 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102556 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116704 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116647 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112633 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103587 просмотра

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Безвизовый режим не предусматривает трудоустройство и обучение в ЕС - И.Геращенко

Безвизовый режим не предусматривает трудоустройство и обучение в ЕС - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11048 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Безвизовый режим будет действовать для краткосрочных поездок и не предполагает трудоустройство и обучение в Европейском Союзе, потому что для этого нужны специальные визы. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Одно важное уточнение: безвизовый режим будет действовать для краткосрочных поездок в страны ЕС и не предусматривает трудоустройства или обучения. И для получения образования и трудоустройства нужны специальные визы. Но очевидно, что большая открытость миру для Украины, которая наступит после введения безвизового режима, будет способствовать приходу в Украину европейского бизнеса и инвестиций", - сказала И.Геращенко.

Также она отметила, что безвизовый режим это не только большие возможности увидеть мир, но и большая ответственность за соблюдение миграционного законодательства Европейского Союза. "В случае нарушения Украиной этого законодательства, могут быть применены штрафные санкции. Поэтому очень важно для всех, кто будет пользоваться безвизовым режимом, вовремя возвращаться в Украину", - сказала политик.

Кроме того, И.Геращенко добавила, что власть осознает, что для граждан Украины на пути в Европу остается еще финансовый барьер, и парламент еще много работать для оживления работы украинской экономики, для того, чтобы люди могли заработать себе на путешествия.

Напомним, в Европарламенте объяснили условия "безвизовых" для Украины .

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.

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