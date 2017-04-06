Безвизовый режим не предусматривает трудоустройство и обучение в ЕС - И.Геращенко

"Одно важное уточнение: безвизовый режим будет действовать для краткосрочных поездок в страны ЕС и не предусматривает трудоустройства или обучения. И для получения образования и трудоустройства нужны специальные визы. Но очевидно, что большая открытость миру для Украины, которая наступит после введения безвизового режима, будет способствовать приходу в Украину европейского бизнеса и инвестиций", - сказала И.Геращенко.

Также она отметила, что безвизовый режим это не только большие возможности увидеть мир, но и большая ответственность за соблюдение миграционного законодательства Европейского Союза. "В случае нарушения Украиной этого законодательства, могут быть применены штрафные санкции. Поэтому очень важно для всех, кто будет пользоваться безвизовым режимом, вовремя возвращаться в Украину", - сказала политик.

Кроме того, И.Геращенко добавила, что власть осознает, что для граждан Украины на пути в Европу остается еще финансовый барьер, и парламент еще много работать для оживления работы украинской экономики, для того, чтобы люди могли заработать себе на путешествия.

Напомним, в Европарламенте объяснили условия "безвизовых" для Украины .

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.