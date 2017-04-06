Безвізовий режим не передбачає працевлаштування і навчання в ЄС – І.Геращенко

“Одне важливе уточнення: безвізовий режим діятиме для короткотермінових поїздок до країн ЄС і не передбачає працевлаштування або навчання. І для отримання освіти і для працевлаштування потрібні спеціальні візи. Але очевидно, що більша відкритість світу для України, яка наступить після запровадження безвізового режиму, сприятиме приходу в Україну європейського бізнесу та інвестицій”, — сказала І.Геращенко.

Також вона наголосила, що безвізовий режим це не лише великі можливості побачити світ, але і велика відповідальність за дотримання міграційного законодавства Європейського Союзу. “У разі порушення Україною цього законодавства, можуть бути застосовані штрафні санкції. Тому дуже важливо для всіх, хто буде користуватися безвізовим режимом, вчасно повертатися до України”, — сказала політик.

Крім того, І.Геращенко додала, що влада усвідомлює, що для громадян України на шляху до Європи залишається ще фінансовий бар’єр, і парламент має ще багато працювати для пожвавлення роботи української економіки, для того, щоб люди могли заробити собі на подорожі.

Нагадаємо, в Європарламенті пояснили умови "безвізу" для України.

Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.