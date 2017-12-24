Безус с углового забил гол в матче чемпионата Бельгии

Полузащитник в составе ФК "Сент-Трюйден" во встрече 20-го тура против "Стандарта" забил гол на исходе матча и принес команде ничью 1:1. Безус выполнял угловой, закрутив мяч прямо в сетку ворот.

Примечательно, что ворота "Стандарта" защищал известный мексиканский кипер Очоа.

Стоит отметить, что для Безуса это только второй гол в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии.

Добавим также, команда украинского хавбека с 29 очками разместилась на 6-й строчке бельгийского первенства.