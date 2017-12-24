Безус з кутового забив гол у матчі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Колишній футболіст збірної України та ФК "Дніпро" Роман Безус оформив ефектний гол в поєдинку чемпіонату Бельгії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Півзахисник у складі ФК "Сент-Трюйден" у зустрічі 20-го туру проти "Стандарта" забив гол під завершення матчу і приніс команді нічию 1:1. Безус виконував кутовий, закрутивши м'яч прямо у сітку воріт.
Примітно, що ворота "Стандарту" захищав відомий мексиканський кіпер Гільєрмо Очоа.
Варто відзначити, що для Безуса це тільки другий гол у нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії.
Додамо також, команда українського хавбека з 29 очками розмістилася на 6-му рядку бельгійської першості.