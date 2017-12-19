Безуглый: за год водка выросла в цене на 10 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Отечественного потребителя шокировало подорожание бутылки водки в этом году на 10 грн. Об этом, подводя итоги года для алкогольной отрасли, заявил маркетинг директор Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый в интервью маркетинговому порталу, передает УНН.
Он объяснил, что рынок алкоголя в Украине сильно завит от налоговой политики государства.
“Государство регулярно поднимает акцизы, что приводит к сокращению рынка.
Ключевым в отрасли водки в 2017 году стало повышение акциза на 20%. Это вынудило производителей поднимать цены на продукцию. Дополнительным стало повышение минимальной розничной цены с 69,78 грн до 79,55 грн за 0,5 л. В ситуации, когда потребитель очень остро реагирует на разницу 1 грн в цене, рост стоимости водки практически на 10 грн стал настоящим шоком”, — рассказал он.
А.Безуглый добавил, что в то время, как основные игроки отечественного алкогольного рынка выбрали стратегию лидерства по цене, Eastern Beverage Trading придерживается политики дифференциации.
Как сообщал УНН, падение производства легального алкголя до конца года может достигнуть 20%.