Безуглий: за рік горілка подорожчала на 10 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вітчизняного споживача шокувало подорожчання пляшки горілки в цьому році на 10 грн. Про це, підбиваючи підсумки року для алкогольної галузі, заявив маркетинг директор Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий в інтерв'ю маркетинговому порталу, передає УНН.
Він пояснив, що ринок алкоголю в Україні надто залежить від податкової політики держави.
"Держава регулярно піднімає акцизи, що призводить до скорочення ринку.
Ключовим в галузі горілки в 2017 році стало підвищення акцизу на 20%. Це змусило виробників піднімати ціни на продукцію. Додатковим стало підвищення мінімальної роздрібної ціни з 69,78 грн до 79,55 грн за 0,5 л. У ситуації, коли споживач дуже гостро реагує на різницю 1 грн в ціні, зростання вартості горілки практично на 10 грн стало справжнім шоком", - розповів він.
О.Безуглий додав, що в той час, як основні гравці вітчизняного алкогольного ринку вибрали стратегію лідерства за ціною, Eastern Beverage Trading дотримується політики диференціації.
Як повідомляв УНН, падіння виробництва легального алкголю до кінця року може досягти 20%.