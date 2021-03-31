Беспрецедентная гибель "краснокнижных" птиц: Госпотребслужбу обвинили в лобби аграриев

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 87126 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 133086 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 188190 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189592 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273850 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 317008 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157494 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143000 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271229 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126369 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181743 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 45578 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 36688 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 49800 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 69130 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 317022 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 271236 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426884 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392849 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 376229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 69102 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181740 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210735 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 191028 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 273853 просмотра
Актуальное
Беспрецедентная гибель "краснокнижных" птиц: Госпотребслужбу обвинили в лобби аграриев

Беспрецедентная гибель "краснокнижных" птиц: Госпотребслужбу обвинили в лобби аграриев

Киев  •  УНН

 • 12495 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Директор "Аскании-Новой" Виктор Гавриленко рассказал о гибели "краснокнижных" птиц в заповеднике и Госпродпотребслужбе, которая в этой ситуации лоббирует интересы аграриев, передает УНН со ссылкой на "Ракурс".

Цитата:

"Мы то и дело говорим проверяющим, что нет необходимости топтаться по заповеднику и то и дело брать пробы кормов для животных зоопарка или воду из прудов зоопарка и Большого Чапелського пода, ища причину внутри заповедника, а не извне! Это крайне сложный вопрос, потому что его будет тормозить аграрное лобби Украины. И этим вопросом, почему-то, больше всего занимается Госпродпотребслужба, явно, также лоббируя интересы аграриев", - сказал он.

Гавриленко продолжил, что первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владислав Седик неоднократно напоминал "Аскании-Новой", что "аграрии работают в правовом поле".

Детали

"Украина имеет "кривое законодательство в части применения пестицидов", поэтому для защиты фауны заповедника необходимо внедрять хотя бы срочные запреты", - прокомментировал директор заповедника.

Гавриленко объяснил, что буферная зона шириной 1-1,5 км на территории биосферного заповедника действует, согласно требованиям ЮНЕСКО, а дальше идет зона антропогенных ландшафтов с максимальной шириной в отдельных местах до двух километров. В то же время суточное взаимодействие птиц, останавливающихся в заповеднике во время миграций, с окружающими территориями достигает 40-45 км. Итак, узкая буферная зона не способна обезопасить птиц от потребления отравленного зерна на окружающих полях.

Контекст

С начала года на юге Украины неоднократно фиксировались случаи массовой гибели птицы. Госпродпотребслужба выдавала рекомендации, собирала круглые столы, а 23 марта Госпродпотребслужба заявила, что решила вопрос использования препарата (от грызунов), из-за которого произошла массовая гибель птиц.

Препарат был запрещен к применению на три месяца, однако птицы до сих пор продолжают умирать.

Эксперты на фоне инцидента поставили вопрос компетентности председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, которая получила должность без конкурса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы