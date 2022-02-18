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Беспилотник "Хезболлы" вызвал срабатывание ПВО на севере Израиля

Беспилотник "Хезболлы" вызвал срабатывание ПВО на севере Израиля

Киев • УНН

 • 20078 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Беспилотный летательный аппарат ливанской боевой группировки "Хезболла" в пятницу пересек территорию северного Израиля, вызвав срабатывание средств ПВО и взлет истребителей. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Система защиты "Железный купол" пыталась перехватить беспилотник. Израиль заявил, что сбил беспилотник, принадлежавший "Хезболле", после того, как он пересек воздушное пространство страны.

Израильские военные заявили, что радиоуправляемый беспилотник "Хезболлы" включил сирены воздушной тревоги в районе Галилеи на севере Израиля, предупредив жителей о необходимости спрятаться.

"Системы воздушной обороны идентифицировали и отследили угрозу вместе с отправленными вертолетами и истребителями", — говорится в сообщении.

Добавим

Поддерживаемая Ираном организация "Хезболла", которая в 2006 году вела месячную войну против Израиля на границе с Ливаном, заявила, что полет в пятницу был 40-минутной разведывательной миссией. Ранее на этой неделе "Хезболла" заявила, что начала изготавливать собственные беспилотники в Ливане.

Через несколько часов и примерно в 100 км на север в столице Ливана Бейруте, израильские самолеты совершили самый низкий за последние годы пролет, в соответствии с источником в ливанских службах безопасности.

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