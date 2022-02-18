Безпілотник "Хезболли" викликав спрацювання ППО на півночі Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Безпілотний літальний апарат ліванського бойового угруповання "Хезболла" у п'ятницю перетнув територію північного Ізраїлю, викликавши спрацювання засобів ППО та зліт винищувачів. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
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Система захисту "Залізний купол" намагалася перехопити безпілотник. Ізраїль заявив, що збив безпілотник, який належав "Хезболлі", після того, як він перетнув повітряний простір країни.
Ізраїльські військові заявили, що радіокерований безпілотник "Хезболли" включив сирени повітряної тривоги в районі Галілеї на півночі Ізраїлю, попередивши мешканців про необхідність сховатися.
"Системи повітряної оборони ідентифікували та відстежили загрозу разом із відправленими вертольотами та винищувачами", — йдеться у повідомленні.
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Підтримувана Іраном організація "Хезболла", яка 2006 року вела місячну війну проти Ізраїлю на кордоні з Ліваном, заявила, що політ у п'ятницю був 40-хвилинною розвідувальною місією. Раніше цього тижня "Хезболла" заявила, що почала виготовляти власні безпілотники в Лівані.
Через кілька годин і приблизно за 100 км на північ у столиці Лівану Бейруті, ізраїльські літаки здійснили найнижчий за останні роки проліт, згідно із джерелом у ліванських службах безпеки.