Безпілотник "Хезболли" викликав спрацювання ППО на півночі Ізраїлю

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 13212 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 34555 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 43139 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 78526 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 141059 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 162180 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209924 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199534 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186672 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157721 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 71134 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 64882 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 67981 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 65608 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 58295 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 58295 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 42085 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 224389 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 348852 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 606090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 69583 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 109416 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 135966 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 157904 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 170815 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Безпілотник "Хезболли" викликав спрацювання ППО на півночі Ізраїлю

Безпілотник "Хезболли" викликав спрацювання ППО на півночі Ізраїлю

Київ • УНН

 • 20079 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Безпілотний літальний апарат ліванського бойового угруповання "Хезболла" у п'ятницю перетнув територію північного Ізраїлю, викликавши спрацювання засобів ППО та зліт винищувачів. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Система захисту "Залізний купол" намагалася перехопити безпілотник. Ізраїль заявив, що збив безпілотник, який належав "Хезболлі", після того, як він перетнув повітряний простір країни.

Ізраїльські військові заявили, що радіокерований безпілотник "Хезболли" включив сирени повітряної тривоги в районі Галілеї на півночі Ізраїлю, попередивши мешканців про необхідність сховатися.

"Системи повітряної оборони ідентифікували та відстежили загрозу разом із відправленими вертольотами та винищувачами", — йдеться у повідомленні.

Додамо

Підтримувана Іраном організація "Хезболла", яка 2006 року вела місячну війну проти Ізраїлю на кордоні з Ліваном, заявила, що політ у п'ятницю був 40-хвилинною розвідувальною місією. Раніше цього тижня "Хезболла" заявила, що почала виготовляти власні безпілотники в Лівані.

Через кілька годин і приблизно за 100 км на північ у столиці Лівану Бейруті, ізраїльські літаки здійснили найнижчий за останні роки проліт, згідно із джерелом у ліванських службах безпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07