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Безосновательно получил бюджетные средства: с поставщика генераторов взимают 3 млн гривен

Киев • УНН

 • 273645 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Прокурора установила факт нарушения по результатам проведенной Департаментом КГГА процедуры закупки 400 генераторов за деньги местного бюджета. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ноябре 2022 года профильный Департамент КГГА приобрел за деньги местного бюджета 400 генераторов на общую сумму более 28,6 млн грн включая налог на добавленную стоимость.

Департамент при закупке генераторов безосновательно внес в цену указанного товара сумму налога на добавленную стоимость в размере 4,7 млн грн.

Предприятие, которое поставляло генераторы, в добровольном порядке вернуло в бюджет только 1,8 млн грн, при этом остались невозмещенными 2,9 млн грн.

Сейчас прокуратура через суд требует взыскать с поставщика генераторов почти 3 млн грн безосновательно полученных бюджетных денег.

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