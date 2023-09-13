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Безпідставно отримав бюджетні кошти: з постачальника генераторів стягують 3 млн гривень

Безпідставно отримав бюджетні кошти: з постачальника генераторів стягують 3 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прокурора встановила факт порушення за результатами проведеної Департаментом КМДА процедури закупівлі 400 генераторів за гроші місцевого бюджету. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у листопаді 2022 року профільний Департамент КМДА придбав за гроші місцевого бюджета 400 генераторів на загальну суму понад 28,6 млн грн включно з податком на додану вартість.

Департамент під час закупівлі генераторів безпідставно вніс у ціну вказаного товару суму податку на додану вартість розміром 4,7 млн грн.

Підприємство, яке постачало генератори, у добровільному порядку повернуло до бюджету лише 1,8 млн грн, при цьому залишились невідшкодованими 2,9 млн грн.

Наразі прокуратура через суд вимагає стягнути з постачальника генераторів майже 3 млн грн безпідставно отриманих бюджетних грошей.

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