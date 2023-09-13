Безпідставно отримав бюджетні кошти: з постачальника генераторів стягують 3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прокурора встановила факт порушення за результатами проведеної Департаментом КМДА процедури закупівлі 400 генераторів за гроші місцевого бюджету. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, у листопаді 2022 року профільний Департамент КМДА придбав за гроші місцевого бюджета 400 генераторів на загальну суму понад 28,6 млн грн включно з податком на додану вартість.
Департамент під час закупівлі генераторів безпідставно вніс у ціну вказаного товару суму податку на додану вартість розміром 4,7 млн грн.
Підприємство, яке постачало генератори, у добровільному порядку повернуло до бюджету лише 1,8 млн грн, при цьому залишились невідшкодованими 2,9 млн грн.
Наразі прокуратура через суд вимагає стягнути з постачальника генераторів майже 3 млн грн безпідставно отриманих бюджетних грошей.
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