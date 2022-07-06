Безопасность превыше всего: как ТРЦ работают в условиях войны

КИЕВ. 6 июля. УНН. После трагедии в Кременчуге многие украинцы по-новому взглянули на ситуацию с собственной безопасностью и безопасностью своих близких. Но жизнь продолжается и посещение ТРЦ отчасти остается важной необходимостью. УНН побывал в одном из таких центров и узнал, как он работает в условиях военного времени.