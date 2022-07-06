Безопасность превыше всего: как ТРЦ работают в условиях войны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. После трагедии в Кременчуге многие украинцы по-новому взглянули на ситуацию с собственной безопасностью и безопасностью своих близких. Но жизнь продолжается и посещение ТРЦ отчасти остается важной необходимостью. УНН побывал в одном из таких центров и узнал, как он работает в условиях военного времени.
Детали
Наша редакция посетила ТРЦ City Center в Одессе по адресу проспект Небесной сотни, 2 и пообщалась с ответственным за пожарную безопасность Артемом Харченко.
Главным для администрации ТРЦ City Center является безопасность посетителей и персонала. Для этого выполняются все необходимые меры предосторожности. Так, ТРЦ снабжен первичными средствами пожаротушения в полном объеме, есть система речевого оповещения, система водяного пожаротушения, а также система дымоудаления.
Во время воздушной тревоги сразу включается система оповещения, на всех этажах расположены указатели, ведущие к укрытию.
Укрытие ТРЦ расположено на 1-ом этаже, это подземное помещение, имеющее 3 выхода, оснащенное фонариками, огнетушителями, средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми при эвакуации. Для посетителей и персонала предоставляется питьевая вода и места для сидения. Также во время воздушной тревоги в укрытии работает небольшое кафе.
Персонал ТРЦ систематически проходит инструктаж по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, а также при сигнале воздушной тревоги.
Также Артем сообщил, что на днях ТРЦ City Center успешно прошел осмотр и получил акт без замечаний согласно приказу №12 одесской ОГА.
В администрации ТРЦ подчеркнули, что просят всех посетителей и персонал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Ведь нет ничего важнее человеческой жизни!