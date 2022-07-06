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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Безпека понад усе: як ТРЦ працюють в умовах війни

Безпека понад усе: як ТРЦ працюють в умовах війни

Київ • УНН

 • 167839 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Після трагедії у Кременчуку багато українців по-новому поглянули на ситуацію з власною безпекою та безпекою своїх близьких. Але життя триває і відвідування ТРЦ почасти залишається важливою необхідністю. УНН побував в одному з таких центрів та дізнався, як він працює в умовах воєнного часу.

Деталі

Наша редакція відвідала ТРЦ City Center в Одесі за адресою проспект Небесної сотні, 2 та поспілкувалася з відповідальним за пожежну безпеку Артемом Харченком.

Найголовнішим для адміністрації ТРЦ City Center є безпека відвідувачів та персоналу. Для цього виконуються всі необхідні запобіжні заходи. Так, ТРЦ забезпечений первинними засобами пожежогасіння у повному обсязі, є система мовного оповіщення, система водяного пожежогасіння, а також система димовидалення.

Під час повітряної тривоги одразу вмикається система оповіщення, на всіх поверхах розташовані вказівники, що ведуть до сховища.

Сховище ТРЦ розташоване на 1-му поверсі, це підземне приміщення, яке має 3 виходи, оснащене ліхтариками, вогнегасниками, засобами індивідуального захисту та іншими засобами, які необхідні при евакуації. Для відвідувачів та персоналу надається питна вода та місця для сидіння. Також під час повітряної тривоги у сховищі працює невелике кафе.

Персонал ТРЦ систематично проходить інструктаж щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також під час сигналу повітряної тривоги.

Також Артем повідомив, що днями ТРЦ City Center успішно пройшов огляд та отримав акт без зауважень згідно з наказом №12 одеської ОДА.

В адміністрації ТРЦ наголосили, що просять усіх відвідувачів та персонал не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Адже немає нічого важливішого за людське життя!

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