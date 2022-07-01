"Безграничный понедельник" или "Tiger Среда": в SkyMall работает уникальный Кinopark

ukru
13:08 • 10473 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 34351 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 46972 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 79674 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115086 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124868 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112603 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141742 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139919 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114121 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 78932 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 68987 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 36164 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 32331 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 80630 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 79710 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 80630 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240856 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270687 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207537 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 16740 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115092 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103595 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121343 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123734 просмотра
Актуальное
"Безграничный понедельник" или "Tiger Среда": в SkyMall работает уникальный Кinopark

"Безграничный понедельник" или "Tiger Среда": в SkyMall работает уникальный Кinopark

Киев • УНН

 • 253191 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В ТРЦ SkyMall посетителей ждет Кinopark – первый кинотеатр в Украине из сети кинотеатров Kinopark.

Детали

Кinopark встречает посетителей вкусным попкорном, теплой атмосферой и качественным кино. Девиз Kinopark – с любовью ко всем посетителям!

В кинотеатре совершенно новые залы и оборудование. Даже в обычных залах посетители будут чувствовать себя удобно, а VIP-залы обеспечат абсолютный комфорт.

На территории кинотеатра есть Tiger Cafe – место, где можно приобрести вкусные напитки и десерты.

Tiger Food – вкусная еда собственного приготовления, бургеры, пицца, быстрые закуски. Также есть несколько разных зон отдыха, поэтому каждый может выбрать место, которое подойдет именно ему.

В кинотеатре Кinopark действуют интересные акции!

1) “Безграничный понедельник” – за 130 грн вы можете приобрести для себя безлимитный просмотр фильмов на весь день!

2) “Super Вторник” – в этот день действуют специальные предложения! Детский билет – 40 грн, студенческий билет – 60 грн, взрослый билет – 80 грн.

3) “Hot price” – сниженные цены во все дни на фильмы третьей недели проката. Детский билет – 40 грн, студенческий билет – 60 грн, взрослый билет – 80 грн.

4) “Tiger Среда” – при покупке в Tiger Cafe любого комбо – скидка на билет 50%. (действует только при предъявлении чека о покупке комбо)

5) “2+1”– при покупке двух блюд из основного меню, третье такое же в подарок! (акция действует на все предложения, кроме комбо наборов и напитков)

Акции действуют во все дни, кроме выходных и праздничных дней. Акция 2+1 действует всегда!

Также Kinopark основал традицию проводить ежемесячные розыгрыши. Теперь ежемесячно можно выиграть билеты на кинопросмотр. Для этого нужно следить за обновлениями на странице Instagram @Kinopark.ua.

Для посетителей кинотеатра работает детская комната, где маленькие киноманы могут развлечься множеством игрушек и просмотреть трейлеры актуальных мультфильмов, чтобы выбрать новинку для следующего просмотра.

Также Kinopark готов воплотить в реальность любую идею посетителей. Киновечер, вечер развлечений, романтический кинопросмотр и что угодно, что придет в голову креативным посетителям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы