"Безграничный понедельник" или "Tiger Среда": в SkyMall работает уникальный Кinopark

Детали

Кinopark встречает посетителей вкусным попкорном, теплой атмосферой и качественным кино. Девиз Kinopark – с любовью ко всем посетителям!

В кинотеатре совершенно новые залы и оборудование. Даже в обычных залах посетители будут чувствовать себя удобно, а VIP-залы обеспечат абсолютный комфорт.

На территории кинотеатра есть Tiger Cafe – место, где можно приобрести вкусные напитки и десерты.

Tiger Food – вкусная еда собственного приготовления, бургеры, пицца, быстрые закуски. Также есть несколько разных зон отдыха, поэтому каждый может выбрать место, которое подойдет именно ему.

В кинотеатре Кinopark действуют интересные акции!

1) “Безграничный понедельник” – за 130 грн вы можете приобрести для себя безлимитный просмотр фильмов на весь день!

2) “Super Вторник” – в этот день действуют специальные предложения! Детский билет – 40 грн, студенческий билет – 60 грн, взрослый билет – 80 грн.

3) “Hot price” – сниженные цены во все дни на фильмы третьей недели проката. Детский билет – 40 грн, студенческий билет – 60 грн, взрослый билет – 80 грн.

4) “Tiger Среда” – при покупке в Tiger Cafe любого комбо – скидка на билет 50%. (действует только при предъявлении чека о покупке комбо)

5) “2+1”– при покупке двух блюд из основного меню, третье такое же в подарок! (акция действует на все предложения, кроме комбо наборов и напитков)

Акции действуют во все дни, кроме выходных и праздничных дней. Акция 2+1 действует всегда!

Также Kinopark основал традицию проводить ежемесячные розыгрыши. Теперь ежемесячно можно выиграть билеты на кинопросмотр. Для этого нужно следить за обновлениями на странице Instagram @Kinopark.ua.

Для посетителей кинотеатра работает детская комната, где маленькие киноманы могут развлечься множеством игрушек и просмотреть трейлеры актуальных мультфильмов, чтобы выбрать новинку для следующего просмотра.

Также Kinopark готов воплотить в реальность любую идею посетителей. Киновечер, вечер развлечений, романтический кинопросмотр и что угодно, что придет в голову креативным посетителям.