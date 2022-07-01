"Безмежний понеділок" чи "Tiger Середа": у SkyMall працює унікальний Кinopark

Кinopark зустрічає відвідувачів смачним попкорном, теплою атмосферою та якісним кіно. Девіз Kinopark - з любов'ю до всіх відвідувачів!

У кінотеатрі абсолютно нові зали та обладнання. Навіть у звичайних залах відвідувачі почуватимуться зручно, а VIP-зали забезпечать абсолютний комфорт.

На території кінотеатру є Tiger Cafe - місце, де можна придбати смачні напої та десерти.

Tiger Food - смачна їжа власного приготування, бургери, піца, швидкі закуски. Також є кілька різних зон відпочинку, тому кожен може обрати місце, яке підійде саме йому.

У кінотеатрі Кinopark діють цікаві акції!

1) “Безмежний понеділок” - за 130 грн ви можете придбати для себе безлімітний перегляд фільмів на увесь день!

2) “Super Вівторок” - в цей день діють спеціальні пропозиції! Дитячий квиток - 40 грн, студентський квиток - 60 грн, дорослий квиток - 80 грн.

3) “Hot price” - знижені ціни у всі дні на фільми третього тижня прокату. Дитячий квиток - 40 грн, студентський квиток - 60 грн, дорослий квиток - 80 грн.

4) “Tiger Середа” - при покупці в Тiger Cafe будь-якого комбо - знижка на квиток 50%. (діє лише при пред’явленні чека про покупку комбо)

5) “2+1”- при покупці двох страв з основного меню, третя така ж сама в подарунок! (акція діє на всі пропозиції, окрім комбо наборів та напоїв)

Акції діють у всі дні, окрім вихідних та святкових днів. Акція 2+1 діє завжди!

Також Kinopark започаткував традицію проводити щомісячні розіграші. Тепер щомісяця можна виграти квитки на кіноперегляд. Для цього потрібно лише слідкувати за оновленнями на сторінці Instagram @Kinopark.ua.

Для відвідувачів кінотеатру працює дитяча кімната, де маленькі кіномани можуть розважитись безліччю іграшок та переглянути трейлери актуальних мультфільмів, аби обрати новинку для наступного перегляду.

Також Kinopark готовий втілити в реальність будь-яку ідею відвідувачів. Кіновечір, вечір розваг, романтичний кіноперегляд та що завгодно, що спаде на думку креативним відвідувачам.