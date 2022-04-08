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Безнаказанность за Чечню и Сирию привела к преступлениям российской армии в Украине - немецкая правозащитница

Киев • УНН

 • 184710 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. То, что российские военные совершают в Украине стало следствием безнаказанности за военные преступления в Чечне и Сирии. Так считает немецкая правозащитница из Amnesty International Жанин Ульманнзик, пишет УНН со ссылкой на ее интервью DW.

Безнаказанность за Чечню и Сирию привела к преступлениям российской армии в Украине - немецкая правозащитница

Цитата

“Российская армия нарушает международные правила ведения войны, не защищая мирное население или открыто нападая на него. Российские вооруженные силы совершают неизбирательные нападения, применяют запрещенное оружие и совершают другие преступления. Все то, что мы видели в Сирии и Чечне, мы теперь видим и в Украине”, - сказала Ульманнзик.

Детали 

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля, команда Amnesty фиксирует военные преступления российских войск, говорит правозащитница. В частности есть свидетельства о неизбирательных ударах по домам, гражданским объектам инфраструктуры, таким как больницы или детские сады. Также команда имеет доказательства использования российскими военными кассетных бомб запрещеных международными конвенциями.

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По словам Ульманнзик, международное сообщество ответственно за то, чтобы военные преступления не оставались безнаказанными. Ее команда требует привлечь к ответственности всех виновных, в том числе политическое руководство России.

“Первые шаги уже сделаны, уже началось расследование, которое осуществляет Международный уголовный суд ведет следствие Федеральная прокуратура Германии. Это важные первые шаги", - сказала она.

Правозащитница добавила, что команда Amnesty призвала обе стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права. Со своей стороны, украинские власти пообещали расследовать инциденты нарушения прав российских военнопленных. Собственной информации о ситуации с украинскими военными в плену у Amnesty нет, подытожила правозащитница.

Напомним

Министры иностранных дел стран G7 осудили зверства, совершенные российскими военными в Буче и ряде других украинских городов.

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