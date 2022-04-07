Мер: 90% населення Бучі загинули не від осколків, а від куль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Дев'яносто відсотків населення Бучі загинули не від осколкових поранень, а від куль російських окупантів. Про це в інтерв'ю DW розповів мер міста Анатолій Федорук, повідомляє УНН.
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"Практично 90% - це кульові поранення, а не осколкові", - розповів мер міста.
Деталі
За словами мера, у Бучі виявили три місця масових поховань. Це територія підприємства "Украгропостач", де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. Також це вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий", де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими отворами.
Додамо
Федорук повідомив, що у Бучі, яка стала справжнім пеклом для українців, 112 будинків зруйновані окупантами та не підлягають відновленню.
Крім того, 18 багатоквартирних будинків згоріли внаслідок артилерійських обстрілів. Два з них не підлягають відновленню, оскільки є панельними.