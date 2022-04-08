Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів російської армії в Україні — німецька правозахисниця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Те, що російські військові вчиняють в Україні стало наслідком безкарності за воєнні злочини у Чечні та Сирії. Так вважає німецька правозахисниця з Amnesty International Жанін Ульманнзік, пише УНН з посиланням на її інтерв’ю DW.
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“Російська армія порушує міжнародні правила ведення війни, не захищаючи мирне населення або й неприховано нападаючи на нього. Російські збройні сили здійснюють невибіркові напади, застосовують заборонену зброю та вчиняють інші злочини. Все те, що ми бачили у Сирії і Чечні, ми тепер бачимо і в Україні”, - сказала Ульманнзік.
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З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого, команда Amnesty фіксує воєнні злочини російських військ, говорить правозахисниця. Зокрема є свідчення про невибіркові удари по будинках, цивільних об'єктах інфраструктури, таких як лікарні чи дитячі садки. Також команда має докази використання російськими військовими касетних бомб, що заборонене міжнародними конвенціями.
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За словами Ульманнзік, міжнародна спільнота відповідальна за те, аби воєнні злочини не залишалися безкарними. Її команда вимагає притягнути до відповідальності усіх винних, зокрема політичне керівництво росії.
“Перші кроки вже здійснено, вже розпочалося розслідування, яке здійснює Міжнародний кримінальний суд, веде слідство Федеральна прокуратура Німеччини. Це важливі перші кроки”, - сказала вона.
Правозахисниця додала, що команда Amnesty закликала обидві сторони конфлікту дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Зі свого боку, українська влада пообіцяла розслідувати інциденти порушення прав російських військовополонених. Власної інформації щодо ситуації з українськими військовими у полоні в Amnesty немає, підсумувала правозахисниця.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ країн G7 засудили звірства, вчинені російськими військовими у Бучі та низці інших українських міст.