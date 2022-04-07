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Голови МЗС країн G7 засудили звірства окупантів у Бучі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) засудили звірства, вчинені російськими збройними силами у Бучі та низці інших українських міст. Про це йдеться в оприлюдненій спільній заяві, пише УНН.

Голови МЗС країн G7 засудили звірства окупантів у Бучі

Цитата

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та США, а також Верховний представник ЄС, рішуче засуджуємо звірства, вчинені російськими збройними силами у Бучі та низці інших українських міст", - вказали міністри країн G7 у заяві.

"Переслідуючі картини загибелі мирних жителів, жертв тортур та очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство та руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни росії проти України та її народу. Масові вбивства у Бучі та інших містах України будуть внесені до списку звірств та грубих порушень міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та прав людини, скоєних агресором на території України", - додали голови МЗС "Групи семи".

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Міністри країн G7 також висловили готовність "надавати подальшу допомогу, у тому числі військовою технікою та фінансовими засобами, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та відновити Україну".

Також вони наголосили, що "особи, відповідальні за ці мерзенні акти та злочини, включаючи будь-які напади на цивільних осіб та руйнування цивільної інфраструктури, будуть притягнуті до відповідальності". "Ми надамо слідчу підтримку, технічних експертів та фінансування. Ми продовжимо сприяти притягненню до відповідальності всіх, хто замішаний у війні Москви по вибору, включаючи режим лукашенка в Білорусі. Переконані, що настав час призупинити членство Росії у Раді ООН з прав людини", - сказано також у заяві.

Голови МЗС "Групи семи" також наголосили на необхідності подальшого посилення економічного тиску на росію та режим лукашенка в Білорусі.

"Разом з міжнародними партнерами "Група семи" підтримуватиме і посилюватиме тиск на росію, запроваджуючи скоординовані додаткові обмежувальні заходи, щоб ефективно завадити росії продовжувати агресію проти України. Ми працюватимемо разом, щоб припинити будь-які спроби обійти санкції або допомогти росії іншими способами. Ми робимо подальші кроки для прискорення реалізації планів зниження нашої залежності від російських енергоносіїв і працюватимемо разом для досягнення цієї мети", - йдеться у заяві.

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