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Главы МИД стран G7 осудили зверства оккупантов в Буче

Киев • УНН

 • 110989 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) осудили зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Буче и ряде других украинских городов. Об этом говорится в обнародованном совместном заявлении, пишет УНН.

Главы МИД стран G7 осудили зверства оккупантов в Буче

Цитата

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель ЕС, решительно осуждаем зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Буче и ряде других украинских городов", - указали министры стран G7 в заявлении.

"Преследующие картины гибели мирных жителей, жертв пыток и явных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны россии против Украины и ее народа. Массовые убийства в Буче и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, в частности международного гуманитарного права и прав человека, совершенных агрессором на территории Украины", - добавили главы МИД "Группы семи".

Детали

Министры стран G7 также выразили готовность "оказывать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и восстановить Украину".

Также они подчеркнули, что "лица, ответственные за эти гнусные акты и преступления, включая любые нападения на гражданских лиц и разрушения гражданской инфраструктуры, будут привлечены к ответственности". "Мы окажем следственную поддержку, предоставим технических экспертов и финансирование. Мы продолжим содействовать привлечению к ответственности всех, кто замешан в войне Москвы по выбору, включая режим лукашенко в Беларуси. Убеждены, что пришло время приостановить членство россии в Совете ООН по правам человека", - сказано также в заявлении.

Главы МИД "Группы семи" также отметили необходимость дальнейшего усиления экономического давления на россию и режим лукашенко в Беларуси.

"Вместе с международными партнерами "Группа семи" будет поддерживать и усиливать давление на россию, вводя скоординированные дополнительные ограничительные меры, чтобы эффективно помешать россии продолжать агрессию против Украины. Мы будем работать вместе, чтобы пресечь любые попытки обойти санкции или помочь россии другими способами. Мы делаем дальнейшие шаги для ускорения реализации планов снижения нашей зависимости от российских энергоносителей и будем работать вместе для достижения этой цели", - говорится в заявлении.

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