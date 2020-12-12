Бессмысленно, неадекватно и глупо: в ОП резко высказались о новом "санкционном списке" РФ

"Считаю, что появление очередной версии "списка санкций", куда попали депутаты правящей партии и даже спикер парламента - это, своего рода, попытка РФ вернутся в события пятилетней давности. Выглядит нелепо, отчасти неадекватно и точно глупо. Очевидно, что подобный "санкционный механизм" в России вновь реанимировали те, кто давно не слышал от подчиненных здоровой критики своих, безусловно, "гениальных" идей. Там просто не решаются уже говорить правду о неэффективности и инфантилизме подобных идей и с серьезными лицами выполняют откровенно абсурдные решения", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркивает, что никакого давления эта история ни на кого не оказывает, ведь "у Председателя ВР, наших депутатов сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по "санкциям".

"Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризации собственного населения", - отметил он.

Подоляк отмечает, если же говорить об очередном "санкционном" фамильном списое как о специфическом легендировании для некоторых наших граждан, то это выглядит просто смешно. А это уже речь о нашем медийное поле, которое очень любит убойные конспирологические версии.

"Так вот, если человек, например, покупает землю в оккупированном Крыму и пытается скрыть этот факт от нашего государства, то никаким списом такого человека не спасешь. Все очень очевидно и все отлично описывается соответствующими уголовными статьями", - объясняет советник председателя ОП.

Оптимальной же реакцией на подобные "инициативы" РФ - а их по-прежнему много - будет только соответствующее официальное заявление профильного министерства. Как еще один факт официальной фиксации крайне недружественного и абсолютно немотивированного поведения страны-агрессора, резюмировал Подоляк.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры".

Напомним, правительство России расширило список санкций против Украины. В список людей, к которыми применят "специальные экономические меры", вошли 849 человек.