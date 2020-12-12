Безглуздо, неадекватно і нерозумно: в ОП різко висловились щодо нового "санкційного списку" РФ

ukru
18 березня, 21:00 • 44936 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 92146 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 67777 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 103192 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 74587 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 99496 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117079 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144898 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184345 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 313603 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 100478 перегляди
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 18467 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 29949 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 29909 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 20248 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 65207 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 313605 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 247385 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341008 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 334392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 66338 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110647 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111380 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108312 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121727 перегляди
Актуальне
Безглуздо, неадекватно і нерозумно: в ОП різко висловились щодо нового "санкційного списку" РФ

Безглуздо, неадекватно і нерозумно: в ОП різко висловились щодо нового "санкційного списку" РФ

Київ • УНН

 • 22029 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Офісі Президента України доволі різко висловились щодо розширення "санкційного списку" РФ, який поповнили депутати "Слуги народу" та навіть голова ВР Дмитро Разумков. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі УНН назвав чергову версію "списку" "спробою РФ повернуться в події п'ятирічної давності" і пояснив, чому так вважає.

“Вважаю, що поява чергової версії „списку санкцій“, куди потрапили депутати правлячої партії і навіть спікер парламенту — це, свого роду, спроба РФ повернуться до подій п’ятирічної давності. Виглядає безглуздо, почасти неадекватно і точно нерозумно. Очевидно, що подібний „санкційний механізм“ в Росії знову реанімували ті, хто давно не чув від підлеглих здорової критики своїх, безумовно, „геніальних“ ідей. Там просто не наважуються вже говорити правду про недієвість і інфантилізм подібних ідей і з серйозними обличчями виконують навіть відверто абсурдні рішення”, — зазначив Подоляк.

Радник глави ОП наголошує, що ніякого тиску ця історія ні на кого не чинить, адже “у Голови ВР, наших депутатів на сьогодні немає і не може бути ніяких істотних інтересів в Росії, які могли б постраждати від такого рішення щодо “санкцій”.

“Медійний же ефект також вкрай сумнівний. Швидше, це виглядає анекдотично. І швидше за все, необхідно для посилення, скажімо так, істерізації власного населення”, — зауважив він.

Подоляк наголошує, якщо ж говорити про черговий “санкційний” поіменний список як про специфічне легендування для деяких наших громадян, то це виглядає просто смішно. А це вже мова про наше медійне поле, яке дуже любить забійні конспірологічні версії.

“Так ось, якщо людина, наприклад, купує землю в окупованому Криму і намагається приховати цей факт від нашої держави, то ніяким списком такої людини не врятуєш. Все дуже очевидно і все відмінно описується відповідними кримінальними статтями”, — пояснює радник голови ОП.

Оптимальною ж реакцією на подібні “ініціативи” РФ — а їх, як і раніше багато — буде тільки відповідна офіційна заява профільного міністерства. Як ще один факт офіційної фіксації вкрай недружньої і абсолютно невмотивованої поведінки країни-агресора, резюмував Подоляк.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України висловили протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані “спеціальні економічні заходи”.

Нагадаємо, уряд Росії розширив список санкцій проти України. До списку людей, до яких застосують “спеціальні економічні заходи”, увійшли 849 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79