Безглуздо, неадекватно і нерозумно: в ОП різко висловились щодо нового "санкційного списку" РФ

“Вважаю, що поява чергової версії „списку санкцій“, куди потрапили депутати правлячої партії і навіть спікер парламенту — це, свого роду, спроба РФ повернуться до подій п’ятирічної давності. Виглядає безглуздо, почасти неадекватно і точно нерозумно. Очевидно, що подібний „санкційний механізм“ в Росії знову реанімували ті, хто давно не чув від підлеглих здорової критики своїх, безумовно, „геніальних“ ідей. Там просто не наважуються вже говорити правду про недієвість і інфантилізм подібних ідей і з серйозними обличчями виконують навіть відверто абсурдні рішення”, — зазначив Подоляк.

Радник глави ОП наголошує, що ніякого тиску ця історія ні на кого не чинить, адже “у Голови ВР, наших депутатів на сьогодні немає і не може бути ніяких істотних інтересів в Росії, які могли б постраждати від такого рішення щодо “санкцій”.

“Медійний же ефект також вкрай сумнівний. Швидше, це виглядає анекдотично. І швидше за все, необхідно для посилення, скажімо так, істерізації власного населення”, — зауважив він.

Подоляк наголошує, якщо ж говорити про черговий “санкційний” поіменний список як про специфічне легендування для деяких наших громадян, то це виглядає просто смішно. А це вже мова про наше медійне поле, яке дуже любить забійні конспірологічні версії.

“Так ось, якщо людина, наприклад, купує землю в окупованому Криму і намагається приховати цей факт від нашої держави, то ніяким списком такої людини не врятуєш. Все дуже очевидно і все відмінно описується відповідними кримінальними статтями”, — пояснює радник голови ОП.

Оптимальною ж реакцією на подібні “ініціативи” РФ — а їх, як і раніше багато — буде тільки відповідна офіційна заява профільного міністерства. Як ще один факт офіційної фіксації вкрай недружньої і абсолютно невмотивованої поведінки країни-агресора, резюмував Подоляк.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України висловили протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані “спеціальні економічні заходи”.

Нагадаємо, уряд Росії розширив список санкцій проти України. До списку людей, до яких застосують “спеціальні економічні заходи”, увійшли 849 осіб.