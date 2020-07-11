Без зимнего перерыва: Бундеслига объявила дату старта нового сезона

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 22973 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 36409 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107231 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120398 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156734 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118351 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146048 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104693 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102929 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Без зимнего перерыва: Бундеслига объявила дату старта нового сезона

Без зимнего перерыва: Бундеслига объявила дату старта нового сезона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Немецкий футбольный союз утвердил календарь первой, второй и третьей Бундеслиги, а также Кубка страны на следующий сезон, передает УНН со ссылкой на сайт Немецкого футбольного союза.

Старт сезона элитного дивизиона Бундеслиги состоится 18 сентября. Поединки первого тура пройдут с 18 по 21 сентября 2020 года. Последний тур запланирован на 22 мая 2021 года. Матчи первого круга Кубка страны пройдут с 11 сентября.

Финал национального кубка будет сыгран на “Олимпийском” стадионе в Берлине 13 мая, ранее окончания чемпионата.

Примечательно, что сезон пройдет без зимней паузы: 21 ноября состоится последний тур в этом году, а 2 января пройдет первый тур 2021 года.

Напомним, что досрочным чемпионом в этом сезоне стала “Бавария”.

Украинские Национальные Новости

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