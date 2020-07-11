Без зимнего перерыва: Бундеслига объявила дату старта нового сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Немецкий футбольный союз утвердил календарь первой, второй и третьей Бундеслиги, а также Кубка страны на следующий сезон, передает УНН со ссылкой на сайт Немецкого футбольного союза.
Старт сезона элитного дивизиона Бундеслиги состоится 18 сентября. Поединки первого тура пройдут с 18 по 21 сентября 2020 года. Последний тур запланирован на 22 мая 2021 года. Матчи первого круга Кубка страны пройдут с 11 сентября.
Финал национального кубка будет сыгран на “Олимпийском” стадионе в Берлине 13 мая, ранее окончания чемпионата.
Примечательно, что сезон пройдет без зимней паузы: 21 ноября состоится последний тур в этом году, а 2 января пройдет первый тур 2021 года.
Напомним, что досрочным чемпионом в этом сезоне стала “Бавария”.