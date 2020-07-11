Без зимової перерви: Бундесліга оголосила дату старту нового сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Німецький футбольний союз затвердив календар першої, другої і третьої Бундесліги, а також Кубка країни на наступний сезон, передає УНН з посиланням на сайт Німецького футбольного союзу.
Старт сезону елітного дивізіону Бундесліги відбудеться 18 вересня. Поєдинки першого туру пройдуть з 18 по 21 вересня 2020 року. Останній тур запланований на 22 травня 2021 року. Матчі першого кола Кубку країни відбудуться з 11 вересня.
Фінал національного кубка буде зіграний на “Олімпійському” стадіоні в Берліні 13 травня, що раніше закінчення чемпіонату.
Примітно, що сезон пройде без зимової паузи: 21 грудня відбудеться останній тур цього року, а 2 січня пройде перший тур 2021 року.
Нагадаємо, що достроковим чемпіоном цього сезону стала “Баварія”.