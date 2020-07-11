Без зимової перерви: Бундесліга оголосила дату старту нового сезону

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Німецький футбольний союз затвердив календар першої, другої і третьої Бундесліги, а також Кубка країни на наступний сезон, передає УНН з посиланням на сайт Німецького футбольного союзу.

Старт сезону елітного дивізіону Бундесліги відбудеться 18 вересня. Поєдинки першого туру пройдуть з 18 по 21 вересня 2020 року. Останній тур запланований на 22 травня 2021 року. Матчі першого кола Кубку країни відбудуться з 11 вересня.

Фінал національного кубка буде зіграний на “Олімпійському” стадіоні в Берліні 13 травня, що раніше закінчення чемпіонату.

Примітно, що сезон пройде без зимової паузи: 21 грудня відбудеться останній тур цього року, а 2 січня пройде перший тур 2021 року.

Нагадаємо, що достроковим чемпіоном цього сезону стала “Баварія”.

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